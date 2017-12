Scheidt perde a liderança em Atenas Faltando apenas uma regata para o final da Semana Pré-Olímpica de Atenas, Robert Scheidt perdeu a liderança da competição. O primeiro colocado agora é o sueco Daniel Birgmark, que venceu a única regata desta quarta-feira - o brasileiro foi o segundo colocado. A decisão do título acontece na quinta. Scheidt está a um ponto de Bigmark e precisa chegar na frente dele, desde que seja entre os 12 primeiros colocados, na regata desta quinta-feira. O croata Mate Arapov, em terceiro na classificação geral, ainda tem chances de ser campeão e pode surpreender. ?Para ficar com o título, vou precisar largar bem e me manter à frente do Birgmark. Ele deve tentar largar bem e ficar o mais próximo possível de mim. Mas ele também precisa ter cuidado porque o Arapov pode se beneficiar dessa situação. Além disso, tenho de ficar entre os 12 primeiros colocados para não alterar o descarte e, conseqüentemente, a classificação geral?, explicou Scheidt. Tricampeão pan-americano e hexa mundial da classe Laser, o iatista brasileiro busca em Atenas o 100º título de sua carreira. Já garantido na Olimpíada, Scheidt está usando a Semana Pré-Olímpica para conhecer melhor a raia onde serão disputados os Jogos de 2004.