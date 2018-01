Scheidt perde chance de conquistar hepta A tentativa do iatista Robert Scheidt conquistar o sétimo título mundial naufragou nesta quarta-feira, no Mundial de Vela disputado em Cádiz, na Espanha. A 17ª colocação na última regata da Classe Laser frustrou os planos do brasileiro e o título ficou com o português Gustavo Lima, terceiro na prova de hoje. ?O Gustavo mereceu o título, embora eu tenha feito um grande campeonato?, admitiu o vice-campeão. O velejador português venceu cinco de 11 regatas disputadas, teve uma segunda colocação e dois terceiros lugares, além de um sexto e oitavo. Já o brasileiro venceu três provas e garantiu um segundo lugar, três terceiros, dois quartos e um sexto. ?Acredito que fiz uma ótima temporada em 2003. Agora vou levantar a cabeça e seguir em frente?, garantiu. Confira os cinco primeiros na classificação: 1º) Gustavo Lima (POR) 27 pontos perdidos 2º) Robert Scheidt (BRA) 28 pontos perdidos 3º) Michael Blackburn (AUS) - 62 pontos perdidos 4º) Luiz Martinez Doreste (ESP) - 66 pontos perdidos 5º) Daniel Birgmark (SUE) - 74 pontos perdidos