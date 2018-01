Scheidt perto do 11º título da Laser O iatista Robert Scheidt está perto do 11º título do Campeonato Brasileiro de Laser. Nesta quinta-feira, venceu mais três regatas em Ilhabela e disparou na classificação do campeonato. Nas três regatas que faltam para o fim da competição, Scheidt precisa de um 9º para confirmar o título. Desde a abertura do torneio disputou sete regatas e venceu todas.