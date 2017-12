Scheidt perto do penta no iatismo O iatista brasileiro Robert Scheidt pode ser pentacampeão mundial da Classe Laser, nesta quarta-feira, na Irlanda. Faltando duas regatas para o fim do Mundial, Scheidt lidera a competição com 21 pontos, à frente do português Gustavo Lima, com 52 pontos. Nesta terça-feira, o brasileiro errou na tomada de vento em uma das "pernas" (percurso) da primeira regata do dia e terminou em 29º. Recuperou-se em seguida, vencendo a segunda regata.