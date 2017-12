Scheidt pode chegar ao 100º título A partir desta quarta-feira, o velejador Robert Scheidt estará tentando conquistar o centésimo título de sua carreira, na Semana Pré-Olímpica de Atenas, que vai até a outra quinta-feira. Campeão olímpico em Atlanta/96 e prata em Sydney/2000, o brasileiro é hexacampeão mundial da Laser e já garantiu para o País vaga na classe na Olimpíada de Atenas/2004. "É claro que gostaria de terminar este campeonato pelo menos entre os três primeiros, mas o resultado não é o mais importante. Quero conhecer melhor a raia e os ventos de Atenas, que tanto me prejudicaram em 2002 (quando foi 12º colocado)?, disse Scheidt, que ganhou ouro no Pan de São Domingos. No ano que vem, Robert Scheidt terá de confirmar seu nome como representante da classe pelo Brasil, em competição marcada para o período entre 28 de fevereiro e 17 de março, em regatas programadas para servir como classificatórias nas raias em Búzios, no Rio de Janeiro. A Pré-Olímpica de Atenas tem 11 regatas previstas e será disputada com estrutura e organização idênticas às da Olimpíada do ano que vem. É ainda a última competição de Scheidt antes do Mundial de Laser, que será realizado em setembro, em Cádiz, na Espanha, onde o velejador brigará pelo heptacampeonato. Além da vela, tiro com arco, vôlei de praia, canoagem, caiaque, remo, ciclismo e hipismo serão esportes com eventos-teste na Semana Pré-Olímpica de Atenas. Ainda no caso da vela, ao contrário de 2002, quando reuniu mais de 500 velejadores de 40 países, na edição deste ano apenas um velejador de cada país pode competir. Além da Laser, serão disputadas as classes Mistral (Prancha a Vela), Finn, Europa, 470, 49er, Tornado, Star e Yngling. Atual segundo colocado do ranking da Federação Internacional de Vela, a ISAF, atrás apenas do inglês Paul Goodison, Scheidt disputa em Atenas sua nona competição na classe Laser em 2003. Antes, o velejador conquistou os títulos paulista, brasileiro, da Semana Pré-Pan-Americana, da Semana de Spa, na Holanda, e dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, além do vice-campeonato da Semana de Kiel, na Alemanha, da quarta colocação da Europa Cup, na Holanda, e da sétima posição da Semana Olímpica de Hyères, na França.