Scheidt pode confirmar título na 4ª Robert Scheidt está cada vez mais perto do quinto título mundial da classe Laser. O brasileiro venceu as duas regatas de hoje, em Cork, na Irlanda, e terminou a fase classificatória da competição em primeiro lugar, com 8 pontos perdidos. Amanhã e quarta-feira, os velejadores, divididos em dois grupos, por ordem de classificação, disputarão quatro regatas finais, com um descarte. "Estou empolgado e espero manter o ritmo para conseguir um bom resultado", disse Scheidt, que até agora venceu cinco das sete regatas válidas pelo Mundial.