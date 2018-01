Scheidt pode ser eleito melhor do ano O brasileiro Robert Scheidt, pentacampeão mundial da Classe Laser, é um dos sete candidatos ao título de melhor velejador do mundo de 2001. A indicação do iatista, medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e medalha de prata em Sydney, em 2000, foi feita pela Federação Internacional de Vela (ISAF). Ele vai concorrer com outros seis indicados pela entidade. A escolha do melhor velejador vai ocorrer no dia 13 de novembro, durante a Conferência Anual da ISAF, marcada para Lisboa, pelos presidentes das confederações nacionais. Esta é a terceira vez que Robert Scheidt, de 28 anos, é indicado para o prêmio.