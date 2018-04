Scheidt pode ser o melhor do ano Robert Scheidt, de 31 anos, está na lista dos destaques de 2004 e poderá ser indicado mais uma vez como o melhor velejador do ano pela Federação Internacional de Vela (Isaf), na festa do iatismo mundial marcada para o dia 9 de novembro, em Copenhagem, na Dinamarca. A Isaf montou uma lista com os sete melhores velejadores, considerando todas as categorias, e Scheidt - que venceu os dez campeonatos da classe Laser que disputou no ano, incluindo o Mundial da Turquia e a Olimpíada de Atenas - está nela. Ontem, no Match Race Brasil, competição barco contra barco, em Ilhabela, Scheidt ganhou três regatas e perdeu uma. Neste sábado, Scheidt enfrentará Torben Grael, que lidera a competição (com quatro vitórias), na quarta regata das dez ainda pela fase de classificação. As quatro melhores tripulações das oito que estão no torneio farão a semifinal, com a primeira regata da série melhor-de-três marcada para a tarde. Independente da premiação da Isaf, Scheidt segue, após o bicampeonato olímpico de Atenas, cuidando de seus interesses comerciais - vai estrelar uma campanha publicitária, com anúncio de tevê, está ministrando palestras, negociando renovação de patrocínios - e profissionais. Após o Match Race vai treinar com o proeiro Bruno Prada, em Santos, com o barco da classe Star para a disputa da seletiva, de 9 a 12 de outubro, para a regata do 7º Distrito, no Rio, em novembro, que é classificatória para o Mundial de Star, em fevereiro de 2005, na Argentina. Scheidt, que é um craque na Laser, acha que não pode ser comparado a Torben Grael, um bicampeão olímpico, como ele, só que na classe Star, que ainda não conhece. ?É notória a qualidade dele na Star, mas não posso ter medo de uma mudança. Não dá para velejar eternamente de Laser?, afirmou. O próximo ano será de testes para Scheidt. ?Para sentir como está minha motivação em relação a uma nova classe?. Fama - Assim como Scheidt, Torben Grael segue sua rotina, após a conquista da medalha de ouro e de tornar-se o recordista de medalhas olímpicas do Brasil, de negócios e competições ainda acostumando-se com a fama. Esta semana, bateu o carro na Ponte Rio-Niterói quando foi atender ao som da buzina de um fã. ?Olhei para o lado, ele buzinou, deu tchau, e quando olhei de novo para a frente, já estava em cima do caminhão?, comenta. Torben deixou a ponte com seu carro guinchado. Após três dias de festas no Rio, a disputa do Campeonato Brasileiro de Star, em Brasília, o lançamento do barco brasileiro na regata de Volta ao Mundo Volvo Ocean Race - do qual será o comandante - ainda nem deu conta de ler todos os e-mails que tem recebido, com mensagens de todo o mundo. Os e-mails com currículos de candidatos a velejar no barco Brasil 1, da regata de volta ao mundo, em 2005, Torben encaminha para Alan Adler, sócio da empresa Vela Brasil, que fará a pré-seleção das 40 pessoas que vão trabalhar no projeto.