Scheidt pretende ter cautela no Mundial de Star A programação oficial do Mundial da classe Star começou nesta terça-feira, com a medição dos barcos participantes no Iate Clube do Rio de Janeiro. Mas a primeira regata será disputada apenas no sábado, na Baía de Guanabara. E o velejador brasileiro Robert Scheidt, um dos favoritos ao título, já revelou sua estratégia para a competição: cautela.