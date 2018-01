Scheidt recebe homenagem de FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso homenageou nesta terça-feira, no Palácio da Alvorada, o iatista Robert Scheidt, seis vezes campeão mundial e medalhista de ouro e prata, nas duas últimas Olimpíadas, na classe Laser. ?Você, de alguma maneira, hoje, simboliza o Brasil que nós queremos, o Brasil vencedor. O Brasil que insiste na vitória, repete a vitória. Você conseguiu seis vezes, não é brincadeira?, disse Fernando Henrique, após condecorar Scheidt com a Cruz do Mérito Desportivo. Para o presidente, o iatista está no topo do esporte nacional, na companhia de atletas como o tenista Gustavo Kuerten, o pugilista Popó e os jogadores da seleção brasileira de futebol. Fernando Henrique comentou a emoção de torcer pelos brasileiros. ?Sobretudo, e aí falo só por mim, os pernas-de-pau como eu, que jamais conseguiria nenhuma medalha em esporte algum?, brincou. ?Nós nos sentimos, de alguma maneira, como se tivéssemos também ganhando.? Emocionado, Scheidt disse que a homenagem servirá de ?combustível? para buscar novas vitórias. E lembrou que, daqui a dois anos, ele disputará a Olimpíada de Atenas, na Grécia. ?Me sinto muito feliz quando sou comparado aos que são e sempre foram os meus grandes ídolos no esporte, o Ayrton Senna, o Pelé, o Guga, entre outros?, discursou o iatista, de 29 anos. ?Fico muito feliz em estar podendo fazer parte dessa família. Esse é um dia que vai ficar marcado para o resto da minha vida.? O iatismo já deu 12 medalhas olímpicas ao País, o mesmo número que o atletismo, sendo 4 delas de ouro.