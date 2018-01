Scheidt recebe homenagem nesta 3ª O iatista Robert Scheidt iguala-se, nesta terça-feira, em Brasília, a Pelé, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Os três já receberam a Cruz do Mérito Desportivo, maior condecoração dada pelo governo federal a um desportista, e que o velejador brasileiro receberá em homenagem ao hexacampeonato mundial da classe laser, conquistado nos Estados Unidos na semana passada. É a primeira vez que, em seu governo, o presidente Fernando Henrique concede a honraria. A proposta de homenagear Scheidt foi feita pelo Secretário Nacional dos Esportes, Lars Grael, que também é velejador. A cerimônia de condecoração ocorrerá ao meio-dia, no Palácio do Alvorada. Robert deve chegar à residência oficial do presidente velejando pelo Lago Paranoá. "É um reconhecimento muito importante por tudo que tenho conseguido no esporte", afirmou o atleta, campeão olímpico em Atlanta, em 96, e medalha de prata em Sidney, em 2000. Com a conquista do hexa, Scheidt se tornou o brasileiro com o maior número de títulos em um esporte olímpico. "É o momento mais feliz da minha carreira." No fim de semana, Robert disputou a Regata Recife-Fernando de Noronha, a bordo do catamarã baiano Adrenalina Pura. A embarcação venceu a prova, completando os 540 quilômetros da competição em 21h21min43s. O recorde da prova pertence ao próprio Adrenalina Pura, que há dois anos finalizou em 15h30min59.