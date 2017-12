Scheidt recebe troféu de melhor de 2004 O bicampeão olímpico e heptacampeão mundial Robert Scheidt recebeu nesta terça-feira o troféu de melhor velejador do mundo em 2004 segundo a Federação Internacional de Vela (ISAF). A cerimônia, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, também marcou a premiação das gregas Sofia Bekatorou e Emilia Tsoulfa, medalhas de ouro na Olimpíada de Atenas na classe 470. Eleito também o melhor do mundo em 2001, Scheidt recebeu o troféu das mãos do príncipe Fredrik, da Dinamarca. ?Ser eleito o melhor velejador do mundo em 2004 é sensacional. Estou muito orgulhoso do ano que tive. Gostaria de agradecer minha família, meus patrocinadores (Banco do Brasi, Medley Genéricos, Varig, Volvo Car Brasil e Petrobras) e meu técnico (Cláudio Bieckarck), que tanto me ajudaram na caminhada rumo ao topo do mundo na vela.?, disse o iatista, segundo a sua assessoria de imprensa. Scheidt foi o mais votado entre as 115 federações nacionais filiadas à ISAF. Para apontar o vencedor, foi levado em conta o período entre setembro de 2003 e agosto de 2004. Nesse tempo, sempre na classe Laser, Scheidt foi vice mundial em Cadiz, na Espanha, e venceu os campeonatos Centro-Sul-Americano, Semana de Hyères, na França, Semana de Kiel, na Alemanha, Mundial de Bodrum, na Turquia, e Olimpíada de Atenas. Os melhores do mundo segundo a ISAF 1994 - Peter Blake (Nova Zelândia) e Robin Knox-Johnston (Inglaterra) 1995 - Russell Coutts (Nova Zelândia) 1996 - Jochen Schümann (Alemanha) 1997 - Pete Goss (Inglaterra) 1998 - Ben Ainslie (Inglaterra) 1999 - Mateusz Kusznierewicz (Polônia) 2000 - Mark Reynolds e Magnus Liljedahl (Estados Unidos) 2001 - Robert Scheidt (BRA) 2002 - Ben Ainslie (Inglaterra) 2003 - Russell Coutts (Nova Zelândia) 2004 - Robert Scheidt (BRA)