Scheidt se concentra na Star em 2006 A mudança ainda não é definitiva, mas Robert Scheidt decidiu abandonar a classe Laser em 2006, para se concentrar apenas nas disputas da Star. ?Foi uma decisão difícil, mas acho que a mais correta. Eu precisava de uma nova motivação e os resultados passados não vão garantir as conquistas futuras?, explicou o iatista brasileiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em São Paulo. Na classe Laser, Scheidt já conquistou 8 títulos mundiais e mais 3 medalhas olímpicas: duas de ouro (Atlanta/96 e Atenas/2004) e uma de prata (Sydney/2000). Mas resolveu apostar agora na Star, na qual irá competir ao lado do proeiro Bruno Prada - eles já parciparam de algumas competições neste ano, chegando ao vice-campeonato sul-americano e ao 6º lugar no Mundial. Ao optar pela Star em 2006, Scheidt abre mão de tentar a conquista do 9º título mundial na Laser - volta para a classe apenas no final do ano, quando começa a se preparar para o Pan do Rio, que será em 2007. Mas ainda não sabe em qual delas irá competir nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 Scheidt, inclusive, já encomendou a compra de um novo barco, que está sendo construído na Itália. Com isso, ele pretende ganhar experiência na Star e tentar uma boa colocação no Mundial da classe, que acontece em setembro, nos Estados Unidos. Mas Scheidt não teme o desafio de enfrentar, agora na Star, os bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira. ? Claro que não é fácil competir contra eles, mas não posso ter medo de dar um passo à frente?, revelou o iatista, que também é um dos finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB, de melhor atleta do ano.