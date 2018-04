Scheidt se diz ansioso para o Brasileiro de Laser

"Eu treinei a partir de setembro e me sinto bem preparado. Não sei exatamente qual o meu estágio atual diante dos melhores brasileiros na Laser, como o Bruno Fontes", afirmou o velejador, nesta segunda-feira. Medalha de bronze na classe Star nos Jogos Olímpicos de Londres, Scheidt voltou a competir na Laser em setembro de 2012 no Torneio Italiano de Classes Olímpicas.

Motivado pelo título conquistado na Itália, o velejador diz temer apenas lesões neste seu retorno à Laser. "Esta é minha maior preocupação no momento, já que estou numa idade mais avançada. Na Laser, a coluna e o joelho são mais exigidos, se desgastam mais. Tenho feito exercícios aeróbicos, além de musculação, mais para aumentar a resistência, e não para ganhar massa muscular como na Star".

Apesar da "solidão" de competir sozinho, o brasileiro está empolgado nesta volta a sua antiga classe. "Se eu tivesse continuado na Laser, talvez estivesse desgastado a essa altura. Mas voltar agora é diferente, porque é tudo novo para mim. E o período em que passei na Star também me permitiu amadurecer como atleta. O barco da Star é muito técnico, e velejei com grandes nomes do esporte".

Para amenizar as dificuldades na Laser, Scheidt treina com velejadores mais jovens. "Sempre que posso, convido outros velejadores para treinar comigo. Tenho treinado bastante com o João Hackerott, que é um velejador jovem, de 22 anos, mas de talento e que tem muita lenha para queimar", afirmou o experiente velejador, que participou da abertura da Copa de Estreantes da classe Optimist, nesta segunda.

Estrela do evento, Scheidt teve a companhia do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e conversou com jovens atletas. Também deu dicas para crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, no Yacht Club Santo Amaro (YCSA), na Represa de Guarapiranga, em São Paulo.