Scheidt se recupera no Mundial Robert Scheidt conseguiu se reabilitar no Campeonato Mundial da Classe Laser, disputado em Cape Cod, nos Estados Unidos. Depois do 15º lugar na abertura da competição, o iatista brasileira conseguiu uma vitória e um segundo lugar nas duas regatas realizadas nesta sexta-feira. ?Tive um dia excelente. Deu para esquecer as dificuldades da véspera e recuperar a confiança?, afirmou o atleta de 29 anos, que busca seu sexto título mundial na categoria.