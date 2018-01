Scheidt segue na 2ª posição em Kiel Robert Scheidt segue em segundo lugar na Semana de Kiel, na Alemanha, depois que as regatas desta sexta-feira foram canceladas por falta de ventos. Neste sábado, começa a fase final da competição em que o iatista brasileiro busca seu quarto título - já foi campeão em 99, 2000 e 2004. Com apenas 6 pontos perdidos, depois de vencer 4 regatas e chegar em segundo lugar em outra, Scheidt está atrás apenas do inglês Paul Goodison, que é o líder do ranking mundial - ganhou as 5 regatas que fez até agora e tem 5 pontos perdidos. ?Esse dia de descanso pode me ajudar. Espero conseguir velejar sem dor neste sábado, já que o campeonato não exigiu muito até agora por causa dos ventos fracos?, disse Scheidt, que se recupera de uma tendinite no braço direito. ?Sábado é o dia mais importante do campeonato, já que começa a fase final (são 4 regatas programadas). Tomara que a previsão de ventos fortes se concretize e que eu esteja inspirado?, afirmou o brasileiro, dono de duas medalhas de ouro olímpicas e 7 títulos mundiais na classe Laser do iatismo.