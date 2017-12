Scheidt segue na liderança do Mundial Robert Scheidt continua soberano no Mundial de Bodrum, na Turquia. O iatista ? busca o heptacampeonato da classe Laser ? venceu as duas regatas deste domingo, no encerramento da fase de classificação e manteve a liderança, com 9 pontos perdidos. ?Tive um dia muito bom e já estou com a cabeça nas regatas de segunda-feira.? No Iate Clube de Santos, Lars Grael conquistou o título paulista na classe Star, ao vencer as cinco regatas as quais disputou.