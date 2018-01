Scheidt será condecorado por FHC Hexacampeão mundial, o iatista Robert Scheidt receberá do presidente Fernando Henrique Cardoso a Cruz do Mérito Desportivo, a maior honraria do governo federal na área dos esportes, em cerimônia na próxima terça-feira, em Brasília. Pelé, Ayrton Senna e Nélson Piquet são alguns dos esportistas brasileiros já condecorados. Scheidt retornou ao Brasil nesta sexta, depois de ganhar o título mundial da classe Laser nos Estados Unidos, na última quarta-feira. ?Estou passando pelo momento mais feliz da minha carreira. Vou ser homenageado pelo presidente e dei vários autógrafos. Muitas pessoas já sabem quem sou eu?, afirmou o velejador. A proposta de homenagem foi feita pelo também velejador e secretário nacional de Esportes Lars Grael. Em oito anos de governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso não concedeu o prêmio a ninguém. A Cruz do Mérito será entregue por FHC no Palácio da Alvorada. Na oportunidade, Robert Scheidt vai chegar ao palácio velejando pelo Lago Paranoá. Agora, os próximos passos de Robert Scheidt serão a Olimpíada de Atenas, em 2004, onde tentará sua terceira medalha olímpica (foi ouro em Atlanta/96 e prata em Sydney/2000), e os campeonatos mundiais da Espanha e da Turquia, em 2003 e 2004. Em 2005, durante o Mundial que deve ser realizado em Fortaleza, ele pretende se despedir da classe Laser.