Scheidt sobe para a 6ª posição em Spa O velejador Robert Scheidt subiu seis posições hoje na Semana de Vela de Spa, disputada em Medenblik, na Holanda, ocupando agora a sexta colocação. Nas três regatas do dia, o brasileiro venceu duas e ficou em segundo em outra. Com o resultado, o campeão olímpico de Atlanta, que já conquistou três vezes a competição, recuperou-se de um desastrosa desclassificação na quarta-feira, quando queimou a largada. Scheidt acredita que a velocidade do vento, entre 15 e 18 nós, foi benéfica para seu desempenho. O finlandês Roope Suomalainen continua liderando a competição, com 88 pontos. O brasileiro soma 71. A semana de Spa termina no domingo.