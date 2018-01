Scheidt sobe quatro posições em Kiel Depois de terminar na 13ª colocação no primeiro dia da Semana de Kiel, na Alemanha, o hexacampeão mundial Robert Scheidt teve um desempenho melhor nesta quinta-feira e subiu para a nona posição. Por causa dos ventos fracos, foram disputadas apenas duas das três regatas programadas na Classe Laser, e o Scheidt obteve um segundo e um quinto lugar. O líder da Semana de Kiel é o australiano Michael Blackburn, com oito pontos perdidos, mesmo número do português Gustavo Lima, que no entanto perde no critério de desempate (maior número de vitórias). Scheidt acumula 13 pontos perdidos. Esta é a nova vez que Robert Scheidt compete em Kiel. Bicampeão em 1999 e 2000, o brasileiro foi ainda vice-campeão em 1995 e 1998, terceiro em 2001, quinto em 1993, sexto em 1997 e sétimo em 1994.