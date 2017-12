Scheidt sofre no carro da Stock Car Robert Scheidt, heptacampeão mundial e bicampeão olímpico da classe Laser, teve uma manhã "radical" nesta quinta-feira, no autódromo de Interlagos. A convite do piloto Antônio Jorge Neto, que briga com Cacá Bueno pelo segundo lugar do campeonato da Stock Car V8, o velejador deu duas voltas como passageiro. Antes da largada, Scheidt pediu para o piloto "pegar leve". O carro, que atinge 270 km/h, andou a 240 km/h, o suficiente para deixar o velejador "tonto", pedindo mais de uma vez para Antônio Jorge Neto parar. "Na hora que ele entrava rápido na curva, eu pensava: ?Não vai conseguir completar, vai passar reto!?. Uma loucura. Estou meio tonto. Estou muito branco? Quero água!", contou Scheidt ao sair do carro. Na chegada, Antônio Jorge Neto ainda deu dois cavalos-de-pau. "Radical. Não estava preparado. Foram fortes emoções", disse o velejador. A promoção fez parte dos preparativos para a última etapa da Stock Car, que acontece no domingo, em Interlagos. Giuliano Losacco já é campeão por antecipação. Quando chegou ao box, Scheidt também descartou a hipótese de pilotar. "Deixa para a próxima, que estou um pouco tonto. O carro é muito quente (pode chegar aos 65 graus). Prefiro sombra e água fresca", brincou. A única comparação que fez do carro com o barco é a troca de marchas "para cada tipo de vento". Após uma temporada "excepcional" na vela, Scheidt vai descansar no resto do ano. "Só volto a treinar no fim de dezembro, para o Mundial de Star", revelou o iatista (a competição será em janeiro, na Argentina, e ele correrá com o proeiro Bruno Prada). "Em 2004, todos os campeonatos que quis ganhar, eu ganhei. Se em 2005 ganhar a metade já estará ótimo", disse Scheidt. Na Argentina, o atleta aproveitará para avaliar como a dupla "vai reagir" e decidir o que fará. Por enquanto, ele está se adaptando às mudanças: "Na Star, o barco é mais técnico. A Laser exige mais do físico. Aos poucos vou me adaptando." Eleito o melhor do mundo na vela neste ano, Scheidt admitiu que o prêmio foi "o chantilly do bolo" e "um plus" no melhor ano de sua carreira.