Scheidt supera Senna e Torben Grael O iatista Robert Scheidt, que conquistou hoje o pentacampeonato mundial da classe Laser em Cork, na Irlanda, é o brasileiro com maior número de títulos mundiais em esportes individuais, se forem considerados apenas torneios mundiais de modalidades olímpicas. Ao todo, Robert tem seis grandes conquistas. Além dos campeonatos na Laser de 95, 96, 97, 2000 e 2001, e um vice mundial em 99, o velejador foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96 e prata em Sydney em 2000. Em 1991, na Escócia, Robert Scheidt também se sagrou campeão mundial Juvenil. O atleta que mais se aproxima de Robert é o também velejador Torben Grael, com quatro títulos: medalha de ouro olímpica na classe Star (Atlanta/96), um campeonato mundial de Star (Cleveland/90) e dois mundiais da classe Snipe (no Porto, em 83, e em La Rochelle, em 87). Torben conquistou mais dois torneios mundiais - um na classe One Ton (92) e outro na 12 Metros (99) , mas estas classes não são consideradas olímpicas. Apesar de ter praticado um esporte coletivo, o futebolista Pelé merece destaque nesta galeria de grandes atletas brasileiros campeões mundiais, já que conquistou cinco campeonatos mundiais - três pela Seleção Brasileira (58, 62 e 70) e dois pelo time do Santos (62 e 63). Outros atletas com conquistas mundiais em esportes individuais: - Rodrigo Pessoa: 3 títulos da Copa do Mundo de Hipismo (98,99,2000) e um Campeonato Mundial (98); - Ayrton Senna: 3 campeonatos mundiais de Fórmula-1 (88, 90 e 91); - Nelson Piquet: 3 campeonatos mundiais de Fórmula-1 (81, 83 e 87); - Émerson Fittipaldi: 3 campeonatos mundiais (dois de Fórmula 1, em 72 e 74, e um de Fórmula Indy, em 89); - Adhemar Ferreira da Silva: duas medalhas de ouro olímpicas no salto triplo (52, em Helsinque, e 56, em Melbourne) Também merecem destaque: Maria Esther Bueno tricampeã em Wimbledon (59, 60 e 64), tetracampeã do US Open (59, 63, 64 e 66) e Gustavo Kuerten tricampeão em Roland Garros (97/2000/2001) Esportes Coletivos: - Futsal: 5 campeonatos mundiais (82, 85, 89, 92 e 96); - Futebol: 4 títulos mundiais (58, 62, 70 e 94).