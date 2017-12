Scheidt supera Torben Grael na abertura do Mundial de Star Na abertura do Mundial da Classe Star, no domingo, em San Francisco, nos Estados Unidos, Robert Scheidt e Bruno Prada conseguiram o 6º lugar. Com isso, eles conseguiram superar a outra dupla brasileira, formada pelos bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira, que terminaram a regata na 15ª colocação. A vitória na primeira regata do campeonato foi da dupla Hamish Pepper e Carl Williams, da Nova Zelândia. Depois, chegaram os norte-americanos Andy Horton e Brad Nichol. ?Largamos no meio da linha, tentando ser conservador. Também velejamos pelo meio da raia no início do primeiro contravento, quando o vento rondou 25 graus para direita e montamos a primeira bóia em 29º lugar. Fizemos uma regata de recuperação e conseguimos chegar em sexto?, disse Robert Scheidt, que passou a disputar a Classe Star depois de ter conquistado o bicampeonato olímpico e 8 títulos mundiais na Laser. O Mundial da Star tem previsto a realização de mais 5 regatas até sexta-feira.