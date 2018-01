Scheidt tenta alcançar português na final Robert Scheidt terminou a fase de classificação do Mundial de Cádiz, em segundo lugar. Neste sábado, ficou em primeiro e segundo lugares nas duas regatas, atrás do português Gustavo Lima, que venceu as duas regatas de seu grupo e segue com apenas seis pontos perdidos. Na segunda-feira começa a fase final, com apenas um grupo de velejadores - a primeira fase teve quatro. "Terei a chance de tirar a diferença de pontos em relação ao português nas cinco regatas restantes", disse Scheidt.