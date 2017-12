Scheidt tenta recuperação em Kiel Os 35 melhores iatistas da classe Laser que disputam a Semana de Kiel, na Alemanha, iniciam neste sábado a fase decisiva do evento. O brasileiro Robert Scheidt, que busca o tricampeonato, terminou a primeira fase, nesta sexta-feira, na quinta colocação, com 19 pontos perdidos. A liderança é do sueco Daniel Bigmark, com 9 pontos perdidos. Estão programadas mais seis regatas, sendo três no sábado e três no domingo, para a definição do campeão.