Scheidt tentará vaga na classe Star na Olimpíada de Pequim O bicampeão olímpico Robert Scheidt anunciou nesta quinta-feira que vai tentar uma vaga na classe Star para disputar os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Como cada país só entra na Olimpíada com um barco, isso significa que ele e seu companheiro, Bruno Prada, hoje líderes do ranking mundial da classe, podem ter de disputar um lugar com os também bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira. Scheidt só deve seguir na Laser no ano que vem para disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio, de 13 a 29 de julho, já que a competição não terá a classe Star. "Foi uma decisão difícil", admitiu o velejador, que começou a velejar na Laser, ainda na adolescência, e já conquistou mais de 100 títulos na classe, entre eles as medalhas de ouro olímpicas em Atlanta, em 1996, e Atenas, em 2004 (foi ainda prata em Sydney, em 2000) e oito títulos mundiais, o último deles conquistado em 2005. Desde a conquista do bi olímpico, em Atenas, Scheidt vinha falando em mudar de classe. Em 2005, disputou seu primeiro Mundial na Star, em Buenos Aires, e terminou na sexta posição - Torben Grael e Marcelo Ferreira foram vice-campeões. Neste ano, o primeiro em que se dedicou integralmente à nova categoria, terminou como vice-campeão mundial, na competição disputada em San Francisco, nos Estados Unidos, e assumiu a ponta do ranking após o título sul-americano e bons desempenhos em competições na Europa, como o vice-campeonato na tradicional Semana de Kiel, na Alemanha.