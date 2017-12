Scheidt termina 1º dia em quarto lugar Apesar dos ventos voltarem a atrapalhar, o Mundial da Classe Laser teve as duas primeiras regatas nesta sexta-feira, em Bodrum, na Turquia. Em busca do heptacampeonato, o iatista brasileiro Robert Scheidt conseguiu um 6º e um 5º lugares, o que já o coloca na 4ª colocação na classificação geral. O líder é o neozelandês Hamish Pepper. O Mundial era para ter começado na quinta-feira, mas os ventos atrapalharam. Assim, a nova programação previa 3 regatas nesta sexta, mas apenas duas puderam ser realizadas. ?Foi um dia extremamente cansativo, em que ficamos mais de sete horas na água. Os ventos continuam inconstantes e, de um modo geral, meus resultados foram satisfatórios. Muita gente teve pelo menos uma regata ruim?, revelou Scheidt. O campeonato prossegue neste sábado, quando está programada a realização de mais três regatas. ?Preciso me manter motivado e concentrado para não ter nenhum resultado ruim antes da flotilha ouro?, disse Scheidt, lembrando que a fase classificatória do Mundial vai até domingo, com 143 barcos na disputa.