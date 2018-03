Scheidt termina em 7º lugar na Holanda O iatista brasileiro Robert Scheidt terminou em 7º lugar na Holland Regatta, a antiga Semana de Spa, disputada em Medemblik, na Holanda. A última regata, prevista para ser realizada neste domingo, foi cancelada por causa dos ventos fracos e o australiano Tom Slingsby confirmou seu título na competição da classe Laser. ?Não foi um grande campeonato para mim. Errei um pouco mais do que de costume. Velejei bem praticamente apenas no primeiro dia?, afirmou Scheidt, que é dono de duas medalhas de ouro olímpicas e 7 títulos mundiais na classe Laser do iatismo. Sua próxima competição será a Semana de Kiel, na Alemanha, de 22 a 26 de junho.