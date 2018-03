Scheidt treina na França para Mundial A Semana Olímpica Francesa de Hyères, a partir deste domingo, será o primeiro desafio internacional do iatista Robert Scheidt esse ano. Scheidt, que não ia à Europa desde setembro, gostaria de conquistar um título inédito no torneio francês e manter a invencibilidade de 2004, mas já avisou: vai treinar e analisar suas condições e dos adversários, visando o Mundial da Turquia, em maio, e a Olimpíada de Atenas, em agosto. Scheidt tem 105 títulos na carreira e venceu as cinco competições que disputou no Brasil. "O confronto direto é importante na minha preparação para a Olimpíada." A Semana de Hyères reunirá cerca de mil competidores de 40 países em 11 classes. "Não vou me preocupar com o resultado. Vou treinar largadas agressivas e ganhar ritmo de competição. Torço para velejar com ventos fracos, como os que devo encontrar em Atenas", explica o hexacampeão mundial. A fase classificatória da competição prossegue até terça-feira com duas ou três regatas por dia. A fase final será de quarta a sexta-feira.