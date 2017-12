Scheidt vai conhecer raias de Atenas O iatista Robert Scheidt viaja nesta sexta-feira para Atenas e, a partir de quarta-feira, participa de um torneio nas raias olímpicas dos Jogos de 2004. O velejador contou que a competição será fundamental para adquirir conhecimentos sobre o local onde tentará conquistar sua segunda medalha de ouro. ?O Brasil já conquistou sua vaga para a Grécia, na classe laser, quando fui hexacampeão do mundo. Vai ser um bom teste", disse Scheidt, que não está garantido na Olimpíada porque precisa disputar uma eliminatória brasileira, em março de 2004, em Búzios, Região dos Lagos. ?Poderei conhecer os ventos e as correntes e ainda simular uma competição." Após o compromisso, Scheidt começará a se preparar para a conquista de seu sétimo título de campeão do mundo. O mundial acontece em setembro, em Cádiz, na Espanha. ?Sei que não vai ser fácil, porque todos querem me vencer, mas vou entrar com tudo", frisou o velejador, que, acompanhado por outros atletas, participou nesta quinta-feira de uma homenagem na Petrobrás, pelo bom desempenho nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Na competição continental, Scheidt conquistou sua terceira medalha de ouro.