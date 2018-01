Scheidt vai mal e rival amplia vantagem Robert Scheidt não foi tão bem quanto esperava nesta segunda-feira, no primeiro dia da fase final do Mundial de Cádiz, na Espanha. Pela Classe Laser, o brasileiro hexacampeão mundial teve seu primeiro confronto direto com o líder Gustavo Lima - na primeira fase, os dois competiram em grupos diferentes - e a diferença de pontos perdidos entre os dois aumentou. Com um sexto e um terceiro lugares nas duas regatas de nesta segunda-feira, Scheidt chegou a 16 pontos perdidos contra dez do português, que terminou em oitavo na primeira prova do dia e venceu a segunda. A vantagem de Lima aumentou porque houve uma alteração no único descarte a que cada iatista tem direito no campeonato. Faltam apenas três regatas para o fim da classe Laser: duas nesta terça e uma na quarta. De qualquer maneira, Scheidt acredita na conquista do sétimo título: "Chegou a hora de ir com tudo para cima. Preciso ser mais agressivo e tenho certeza de que o meu melhor dia no campeonato ainda está por vir."