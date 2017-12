Scheidt vai mal, mas ainda lidera Robert Scheidt complicou sua situação na Semana Pré-Olímpica de Atenas. O velejador hexacampeão mundial da classe Laser disputou três regatas nesta terça-feira e ficou na 11ª, 5ª e 24ª posições. Com o fraco desempenho, perdeu a vantagem de 20 pontos em relação ao sueco Daniel Birgmark, que estava em quarto no geral e agora divide a liderança com o brasileiro. Ambos têm 42 pontos perdidos (já com descarte). O croata Mate Arapov está em terceiro, com 46.