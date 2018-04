Scheidt veleja na classe 40.7 no Rio A exemplo de Torben Grael e Marcelo Ferreira, o velejador Robert Scheidt volta a competir neste final de semana, após as conquistas das medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas. Enquanto a dupla da classe Star vai para Brasília disputar o Campeonato Brasileiro, o iatista da Laser participa do Nacional da classe 40.7, a partir de amanhã, no Iate Clube do Rio de Janeiro, na Urca, zona sul. "Vai ser bom para a cabeça dar uma velejada em outra classe. Há dez meses que só velejo de Laser", disse Scheidt, que estará a bordo do barco baiano Odoyá, de Georg Ehrensperger. "Gosto de velejar em equipe. E eles são uma tripulação alegre, divertida e vencedora." A 1ª regata do Brasileiro de 40.7 está prevista para amanhã às 13 horas. No total estão previstas cinco regatas que serão disputadas até segunda-feira. Se alguma não puder ser realizada, ocorrerá na terça-feira, feriado da Independência. O barco First 40.7 tem aproximadamente 12 metros de comprimento e uma área vélica de 98 metros quadrados. E nove velajadores fazem parte da tripulação, cada um com uma função. E a expectativa da organização é a de que dez embarcações participem da disputa. Outro atleta que participou dos Jogos Olímpicos de Atenas, Maurício Santa Cruz, da classe Tornado, também estará no Brasileiro de 40.7. Competindo pelo Bruschetta Sailing Team, será o timoneiro da embarcação. "Fora o Tornado, o trabalho do timoneiro é parecido. Acho que essa minha facilidade ocorre justamente por estar acostumado a velejar em várias classes num mesmo ano e em saber levar a experiência de ajustes e de táticas de um barco para o outro", argumentou Santa Cruz.