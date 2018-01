Scheidt vence 2 regatas e já é terceiro Robert Scheidt venceu duas regatas nesta sexta-feira, no segundo dia de competições do Mundial de Fortaleza da classe Laser. Com o excelente desempenho, o bicampeão olímpico subiu da 13.ª para a 3.ª colocação no torneio, com 21 pontos perdidos. O esloveno Vasilij Zbogar, medalha de bronze nos Jogos de Atenas, lidera o Mundial (15 pontos perdidos), seguido pelo argentino Diego Romero (17). Scheidt recuperou-se do resultado ruim da regata de abertura, o 17.º lugar, na quinta-feira, após uma largada errada. Na outra regata de quinta foi o segundo. O torneio segue até domingo com mais quatro regatas de classificação com os 137 barcos divididos em duas flotilhas ? os melhores formarão o grupo ouro para a disputa do título, em mais seis regatas, de segunda a quarta-feira. ?Tive um dia bem melhor do que na estréia. Fui para a água mais focado, larguei melhor nas duas vezes e as decisões táticas foram quase perfeitas. Estou na briga. Na primeira regata larguei pelo lado direito da raia, contornei a primeira bóia em segundo, passei o argentino e administrei a liderança até o fim. Na segunda regata larguei livre e venci praticamente de ponta a ponta, com pouca vantagem sobre o esloveno.? Scheidt observou que em 14 regatas é importante estar bem fisicamente e manter o foco para tentar ser regular em todas as provas.