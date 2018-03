Scheidt vence a primeira regata em Hyères Se um dos objetivos do hexacampeão mundial da classe Laser, Robert Scheidt, em 2004 é conquistar o inédito título da Semana Olímpica Francesa, em Hyères, nada melhor do que iniciar o campeonato com uma vitória. Neste domingo, primeiro dia de competição, o iatista chegou na frente na única regata disputada, antes de a falta de ventos impedir a realização de mais provas. Dono de 105 títulos na carreira e campeão dos cinco torneios que disputou em 2004, Scheidt compete na França para treinar para o Mundial da Turquia, em maio, e para a Olimpíada de Atenas, em agosto. ?Foi um começo animador. São 158 barcos participantes e, por isso, foram criadas quatro flotilhas (grupos) distintas. Tão importante quanto vencer a primeira regata do campeonato foi velejar com ventos fracos, semelhantes aos que devo encontrar em Atenas?, contou Scheidt, segundo colocado do ranking da Federação Internacional de Vela (ISAF), que é patrocinado pelo Banco do Brasil, Varig e Volvo Car Brasil e integra a Equipe Petrobras de Vela. Na flotilha de Scheidt, o segundo colocado foi o neozelandês Hamish Pepper e o terceiro, o inglês Andrew Commander. Os demais vencedores da primeira regata da Semana de Hyères foram o português Gustavo Lima, campeão mundial em 2003, o inglês Paul Goodison, e o malaio Kevin Lim. A Semana Olímpica de Hyères prossegue nesta segunda-feira, quando estão programadas três regatas. A competição tem uma fase classificatória até terça, e a final será disputada de quarta a sexta, com os velejadores mais bem colocados da primeira fase competindo na mesma flotilha. As primeiras regatas têm início programado para as 7 horas de Brasília (meio-dia na França).