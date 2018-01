Scheidt vence mais duas regatas O iatista Robert Scheidt venceu neste domingo as duas últimas regatas da I Semana de Vela de São Sebastião. O medalhista olímpico brasileiro já havia conquistado ontem o título da competição por antecipação e, das oito regatas disputadas, chegou em primeiro em todas. O torneio reuniu desde a última sexta-feira 100 atletas, 30 da classe Laser, em que Robert está participando. A competição marcou a volta do velejador depois da conquista do pentacampeonato mundial, em agosto na cidade de Cork, na Irlanda. Os paulistas Marcelo Fuchs e Eduardo Pacheco terminaram a Semana de Vela em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Pacheco ficou atrás de Robert nas duas regatas deste domingo, que tiveram vento sul variando de 15 a 20 nós. ?Foi muito bom vencer todas as etapas e retomar o ritmo de competição. O torneio exigiu preparo físico, pois em três dias, teve oito regatas?, disse Scheidt. Nesta segunda-feira, Robert viaja para a Costa do Sauípe, na Bahia, onde acompanha o torneio Brasil Open. ?Vou torcer pelos brasileiros e curtir um de meus hobbies de infância, o tênis?, completa. O iatista volta a competir na classe Laser entre os dias 11 e 14 de outubro, na Semana de Vela do Rio de Janeiro.