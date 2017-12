Scheidt vence mais duas regatas em Búzios Robert Scheidt venceu nesta terça-feira mais duas regatas disputadas no Iate Clube Armação de Búzios e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro da Classe Laser. Com quatro vitórias nas quatro provas disputadas, o hecampeão mundial da categoria acumula só 4 pontos perdidos (ainda sem descarte) e segue na busca do decacampeonato. O torneio prossegue nesta quarta, com a disputa de mais duas regatas, e a final está marcada para sábado.