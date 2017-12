Scheidt vence mais uma competição O velejador Robert Scheidt conquistou nesta sexta-feira, por antecipação, o hexacampeonato do Campeonato Centro-Sul-Americano da classe Laser, em São Sebastião. Venceu as três regatas do dia e, com oito pontos perdidos, não precisa entrar na água no sábado para disputa da última prova, uma vez que não pode ser alcançado pelos adversários. Scheidt já venceu oito das nove regatas da competição. "Acho que tive meu melhor dia no campeonato, velejando com ventos muito fortes e com vantagem já a partir da largada. Este hexacampeonato mostra que estou em ótima fase", disse o iatista, que soma outros três títulos neste ano: do Sudeste Brasileiro, da Cricket Match Race e do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio de Robert Scheidt é o Pré-Olímpico de Búzios, em março.