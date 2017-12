Scheidt vence regata do Mundial Robert Scheidt começou bem a caminhada rumo ao seu quinto título mundial da Classe Laser. Nesta quinta-feira, em Cork, na Irlanda, apesar do pouco vento, ele venceu a única regata do dia em uma das duas flotilhas do evento. O sueco Kalle Suneson ganhou a outra flotilha. Nesta sexta-feira, serão disputas mais duas regatas. "Estou muito feliz. Minha flotilha é muito forte, mas consegui um bom desempenho. Espero manter esse ritmo até o final", afirmou o brasileiro.