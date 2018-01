Scheidt vence regatas no Brasileiro O iatista Robert Scheidt venceu as duas primeiras regatas do Campeonato Brasileiro de Laser, nesta segunda-feira, no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, em Florianópolis (SC). Robert, que tenta conquistar seu 9º título, também briga por vaga na equipe brasileira que irá ao Pan-Americano de São Domingos (RED), em agosto.