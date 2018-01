Scheidt viaja em busca do 7º título mundial O iatista Robert Scheidt embarca na segunda-feira em busca de mais um grande título para sua enorme coleção: o heptacampeonato mundial da classe Laser. O brasileiro viaja para Cádiz, na Espanha, onde disputará a competição a partir do dia 18. ?Ao lado do Pan-Americano de São Domingos, o Campeonato Mundial sempre foi minha prioridade em 2003. Na próxima semana, vou treinar na mesma raia onde serão disputadas as regatas do Mundial. Já conheço o local e sei que preciso estar preparado para todos os tipos de ventos, sejam aqueles vindos da terra ou do mar?, afirma Scheidt. Aos 30 anos, ele já foi campeão mundial em Tenerife/95, Cidade do Cabo/96, Algarrobo/97, Cancún/2000, Cork/01 e Cape Cod/02. O Mundial de Cádiz já começa na próxima quinta-feira e vai até 25, com a disputa de todas as classes olímpicas (Laser, Star, Mistral, 49er, Tornado, Finn, 470, Yngling e Europe). Na Laser, que terá 11 regatas, são 172 barcos inscritos, sendo que há mais 4 brasileiros na disputa: Leonardo de Carlos Back, Bruno Fontes, André Streppel e Mateus Tavares. Ao todo, o Brasil será representado por 33 velejadores. Neste ano, Scheidt já disputou 9 competições e ganhou seis delas. Além do tricampeonato pan-americano em São Domingos, o destaque foi a vitória na Semana Pré-Olímpica de Atenas, mês passado, quando o brasileiro conquistou o 100º título da carreira.