Scheidt vira líder e fica perto do hepta Depois de passar o campeonato inteiro atrás do português Gustavo Lima, Robert Scheidt assumiu a liderança no penúltimo dia de disputa e está muito perto de conquistar seu 7º título mundial na classe Laser. Agora, o iatista brasileiro pode chegar até uma posição atrás do rival na última regata, nesta quarta-feira, que será o campeão. Nas duas regatas desta terça-feira, Scheidt foi o 3º colocado em ambas. Assim, já considerando o descarte a que cada iatista tem direito, ele está com 22 pontos perdidos contra 24 de Gustavo Lima, que foi 6º e 9º nas provas do dia. ?Estou exausto. Foi um dia muito cansativo porque tivemos de esperar o vento entrar para disputar a primeira regata. Foi muita adrenalina e agora, preciso descansar. Reverti a diferença de pontos, mas o campeonato ainda não terminou?, afirmou o brasileiro. Scheidt e Gustavo Lima são os únicos com chances de conquistar o título - o terceiro colocado, o australiano Michael Blackburn está com 49 pontos perdidos. E o brasileiro ainda leva outra vantagem sobre o rival: se o português chegar abaixo da 6ª posição, o heptacampeonato já está garantido. Mais um brasileiro disputa a flotilha ouro da classe Laser, que reúne os 44 melhores da fase classificatória do Mundial. André Streppel está em 20º lugar.