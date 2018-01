Scheidt volta a competir após o penta O iatista Robert Scheidt estréia amanhã na I Semana de Vela de São Sebastião, que marca o retorno do pentacampeão mundial às regatas da Classe Laser. O evento terá 100 velejadores e oito regatas, concentradas em três dias. Amanhã serão realizadas três regatas, a partir das 12 horas. No sábado, a programação inclui outras três regatas e, no domingo, as duas últimas, nos dois dias a partir das 11 horas. Robert disse que tem muito prazer em velejar em São Sebastião.