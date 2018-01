Scheidt volta a competir dia 17 no Brasil Depois de ficar com o vice-campeonato mundial da classe Laser, o iatista Robert Scheidt volta a competir no Brasil dia 17, em Ilhabela, na segunda etapa do Match Race Brasil, no sistema barco contra barco. Na primeira etapa, em Búzios, o barco dele ficou em segundo lugar, superado pelo de Torben Grael. Na competição, oito tripulações fazem rodízio em quatro barcos.