Scheidt volta a competir na classe Star O velejador Robert Scheidt retoma nesta quarta-feira as competições na classe Star, como uma das atrações da 18ª Semana de Vela do Rio, o Pré-Pan-Americano de Vela. As regatas, na Baía de Guanabara, prosseguem até domingo. Octacampeão mundial na classe Laser, Scheidt competirá com o proeiro Bruno Prada. A dupla não disputa torneios na Star desde março, quando foi terceira colocada na Semana Pré-Olímpica do Rio.