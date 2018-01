Scheidt volta a represa neste domingo O iatista Robert Scheidt volta à represa do Guarapinga neste domingo para mais duas regatas da Semana Internacional de Vela de São Paulo, a partir das 11 horas, no Yatch Club de Santo Amaro. A Semana, que terá um total de sete regatas, segue segunda e terça-feira, a partir das 11 horas. Scheidt aproveita para treinar no carnaval para as três provas na classe Laser que fará na Europa: o Campeonato Holandês (de 18 a 20 de maio), a Semana de Spa, Holanda (de 23 a 27 de maio) e a Semana de Kiel, Alemanha (de 20 e 24 de junho).