Scheidt volta a velejar em São Paulo Com o aumento do nível de água na Represa de Guarapiranga, o iatista Robert Scheidt, pentacampeão mundial da classe Laser, campeão olímpico em 1996 e vice-campeão em 2000, volta a competir, a partir de amanhã e até terça-feira, em São Paulo, depois de um ano sem velejar na cidade onde nasceu. Scheidt será a atração da 2.ª Semana Internacional de Vela do Yacht Club de Santo Amaro. "É bom que a Guarapiranga, onde sempre treinei, tenha de novo condições de receber uma grande competição."