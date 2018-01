Schnyder e Safina avançam às oitavas-de-final no US Open Cabeça-de-chave número sete da competição, Patty Schnyder finalizou sua partida da terceira rodada do US Open, interrompida por causa da chuva na última sexta-feira. A tenista suíça, oitava do mundo, derrotou a francesa Marion Bartoli, por 2 sets a 1, parciais de 0/6, 6/3 e 6/3 e espera nas oitavas-de-final por Lindsay Davenport, que bateu Katarina Srebotnik por 3/6, 6/3 e 7/6. Outra tenista que já avançou à próxima fase do torneio foi a russa Dinara Safina. Cabeça-de-chave número 12, Safina eliminou a eslovaca Jarmila Gajdosova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0. Sua adversária nas oitavas é a francesa Virginie Razzano, que passou pela estoniana Kaia Kanepi por 6/4 e 6/3.