Schnyder vence e pega Petrova na final em Charleston A suíça Patty Schnyder surpreendeu, neste sábado, no Torneiro de Charleston e derrotou, de virada, a atual campeã da competição, a belga Justine Henin-Hardenne, com um placar de 2 a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/2. O resultado leva Schnyder à sua primeira final deste ano. Ela enfrentará a russa Nadia Petrova, que venceu a alemã Anna-Lena Groenefel por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Esta foi a primeira vitória da suíça contra Henin-Hardene, que é bicampeão em Charleston, torneio preparatório para Roland Garros. Schnyder, nona do mundo, tem dez títulos em sua carreira, nenhum deles Grand Slam. Para Petrova esta é a terceira final na competição, porém nunca passou de uma semifinal de Grand Slam, aliás, chegou a duas delas, exatamente nas quadras de saibro de Roland Garros, em 2003 e 2005.