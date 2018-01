Schoeman bate novo recorde; Xuxa é 5º Na final dos 50 metros borboleta, o nadador sul-africano Roland Schoeman bateu novamente o recorde mundial e ficou com a medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal. O brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, também disputou a prova e terminou com a 5ª colocação. Na semifinal de domingo, Schoeman já tinha batido o recorde mundial, ao fazer 23s01 - a antiga marca era do norte-americano Ian Crocker, com 23s30. Aí, nesta segunda-feira, o sul-africano abaixou o tempo para 22s96. O mesmo Ian Crocker ficou com a medalha de prata nos 50 metros borboleta, ao fazer 23s12. E o bronze foi para o ucraniano Sergiy Breus, com 23s38. Xuxa fez o tempo de 23s74, inferior ao que conseguiu na semifinal: 23s55, novo recorde brasileiro e sul-americano dos 50 metros borboleta.